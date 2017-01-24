Лотерея в усіх розвинених країнах визнана найефективнішою системою перерозподілу суспільних коштів - ЗМІ

ukru
18:00 • 39050 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 69119 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 86559 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 159891 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 139394 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 171938 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 163920 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 162656 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 319147 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 341352 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 72170 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 94323 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 137785 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 119460 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 128816 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 159852 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 319123 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 341331 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 260743 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 334177 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 20809 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 41818 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 49917 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 128816 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 137785 перегляди
Актуальне
Лотерея в усіх розвинених країнах визнана найефективнішою системою перерозподілу суспільних коштів - ЗМІ

Лотерея в усіх розвинених країнах визнана найефективнішою системою перерозподілу суспільних коштів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8109 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У деяких країнах світу відрахування від лотерей формують третину доходів державного бюджету. Про це йдеться у програмі “Гра інтересів”, передає УНН.

Україна має також шанс поліпшити економічне становище за рахунок лотерей, якщо на те буде політична воля, переконані експерти.

За словами експерта в сфері грального бізнесу З.Топорецької, лише прозорість у використанні публічних ресурсів стимулює людей платити.

“Психологія спрацьовує таким чином: якщо я сплачую гривню чи десять гривень, я знаю що ця гривня буде витрачена на якісь культурні заходи, тобто я знаю, що ці гроші підуть на конкретні цілі”, — сказала вона.

У Європі великі суми перерозподіляються не лише через податки, а й через лотереї. Експерти пояснюють це тим, що у гравців лотереї є стимул — вони розуміють, що якщо навіть вони не виграють в лотерею, їх кошти не пропадуть, а будуть направлені на соціальні потреби країни.

"Фактично це набагато швидший і простіший спосіб стимулювати людей платити податки. Тому що людина, окрім того, що розуміє, що частково інвестує у своїх дітей, граючи у лотерею, окрім цього вона отримує один із небагатьох шансів змінити свій соціальний стан. Тобто виграти кошти і нарешті здійснити свої мрії“,- пояснив директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.” П.Вайсеро.

Експерти зазначають, що коли платник отримує щось у відповідь, то його мотивація ділитися стає значно вищою. Саме тому лотереї у світі стали чи не найактивнішими спонсорами соціальних заходів.

“Європа уже давно зрозуміла, що на ті соціальні цілі, на які у держави постійно не вистачає коштів, можна спокійно залучати кошти лотерейних операторів. І практично у всіх розвинених країнах лотерея є соціально спрямованою діяльністю. І кошти йдуть на фінансування культури, спорту, лікування хворих дітей”, — сказала експерт у сфері лотерейного бізнесу З.Топорецька.

Представник України у Всесвітній лотерейній асоціації зазначає, що лотереї власне і створювалися для того, щоб нести соціальний сенс.

“У свій час австрійська імператриця Марія Терезія проводила кілька лотерей для збору коштів на оборону країни. Тобто цільове призначення. Народ її любив і вірив, а тому були великі збори і це дійсно допомогло державі.
На сьогоднішній день, як правило у США такі відрахування спрямовуються на освіту, але рішення приймає сам штат. Як правило, головне щоб це було помітно і був певний соціальний сенс. Це важливо, і мабуть це такий своєрідний “комплімент” населенню від уряду “ми вам показуємо, куди йдуть гроші, які ви не виграли”, — сказав Є.Власенко.

В Україні свого часу податки теж були цільовими. Влада навіть визначила спеціальний накопичувальний фонд у профільному законі.

“У нас був експеримент соціальної спрямованості лотерей. Коли у нас був у 2012 році прописаний Закон „Про державні лотереї в Україні“ і там було зазначено, що кошти від лотерейної діяльності спрямовуються до спеціального Фонду і витрачаються на онкохворих людей, культуру і спорт”, — розповіла З. Топорецька.

За її словами, це вплинуло на популярність, а від так і на ефективність лотерей. Тоді лише за рік відрахування зросло на 10 млн дол. Але з 2015 уряд кардинально змінив підходи. І доходи від лотерей скинули у загальний бюджет.

“Кошти, які відраховуються від діяльності „М.С.Л“ невідомо куди спрямовуються, тому нам довелося багато в чому взяти ініціативу в свої руки”, — сказав П.Вайсеро.

Нагадаємо, оператор державних лотерей “М.С.Л.” за власний кошт побудував льодовий палац “Льодограй” для зимових видів спорту у м.Богуславі Київської області. Ковзанка “Льодограю” одна з небагатьох в Україні, яка відповідає міжнародним стандартам. Саме тому “Льодограй” часто обирають для тренувань професійні хокейні команди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86