Лотерея в усіх розвинених країнах визнана найефективнішою системою перерозподілу суспільних коштів - ЗМІ

Україна має також шанс поліпшити економічне становище за рахунок лотерей, якщо на те буде політична воля, переконані експерти.

За словами експерта в сфері грального бізнесу З.Топорецької, лише прозорість у використанні публічних ресурсів стимулює людей платити.

“Психологія спрацьовує таким чином: якщо я сплачую гривню чи десять гривень, я знаю що ця гривня буде витрачена на якісь культурні заходи, тобто я знаю, що ці гроші підуть на конкретні цілі”, — сказала вона.

У Європі великі суми перерозподіляються не лише через податки, а й через лотереї. Експерти пояснюють це тим, що у гравців лотереї є стимул — вони розуміють, що якщо навіть вони не виграють в лотерею, їх кошти не пропадуть, а будуть направлені на соціальні потреби країни.

"Фактично це набагато швидший і простіший спосіб стимулювати людей платити податки. Тому що людина, окрім того, що розуміє, що частково інвестує у своїх дітей, граючи у лотерею, окрім цього вона отримує один із небагатьох шансів змінити свій соціальний стан. Тобто виграти кошти і нарешті здійснити свої мрії“,- пояснив директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.” П.Вайсеро.

Експерти зазначають, що коли платник отримує щось у відповідь, то його мотивація ділитися стає значно вищою. Саме тому лотереї у світі стали чи не найактивнішими спонсорами соціальних заходів.

“Європа уже давно зрозуміла, що на ті соціальні цілі, на які у держави постійно не вистачає коштів, можна спокійно залучати кошти лотерейних операторів. І практично у всіх розвинених країнах лотерея є соціально спрямованою діяльністю. І кошти йдуть на фінансування культури, спорту, лікування хворих дітей”, — сказала експерт у сфері лотерейного бізнесу З.Топорецька.

Представник України у Всесвітній лотерейній асоціації зазначає, що лотереї власне і створювалися для того, щоб нести соціальний сенс.

“У свій час австрійська імператриця Марія Терезія проводила кілька лотерей для збору коштів на оборону країни. Тобто цільове призначення. Народ її любив і вірив, а тому були великі збори і це дійсно допомогло державі.

На сьогоднішній день, як правило у США такі відрахування спрямовуються на освіту, але рішення приймає сам штат. Як правило, головне щоб це було помітно і був певний соціальний сенс. Це важливо, і мабуть це такий своєрідний “комплімент” населенню від уряду “ми вам показуємо, куди йдуть гроші, які ви не виграли”, — сказав Є.Власенко.

В Україні свого часу податки теж були цільовими. Влада навіть визначила спеціальний накопичувальний фонд у профільному законі.

“У нас був експеримент соціальної спрямованості лотерей. Коли у нас був у 2012 році прописаний Закон „Про державні лотереї в Україні“ і там було зазначено, що кошти від лотерейної діяльності спрямовуються до спеціального Фонду і витрачаються на онкохворих людей, культуру і спорт”, — розповіла З. Топорецька.

За її словами, це вплинуло на популярність, а від так і на ефективність лотерей. Тоді лише за рік відрахування зросло на 10 млн дол. Але з 2015 уряд кардинально змінив підходи. І доходи від лотерей скинули у загальний бюджет.

“Кошти, які відраховуються від діяльності „М.С.Л“ невідомо куди спрямовуються, тому нам довелося багато в чому взяти ініціативу в свої руки”, — сказав П.Вайсеро.

Нагадаємо, оператор державних лотерей “М.С.Л.” за власний кошт побудував льодовий палац “Льодограй” для зимових видів спорту у м.Богуславі Київської області. Ковзанка “Льодограю” одна з небагатьох в Україні, яка відповідає міжнародним стандартам. Саме тому “Льодограй” часто обирають для тренувань професійні хокейні команди.