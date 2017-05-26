Летчики воздушных сил ВСУ с начала года налетали более 6 тыс. часов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. С начала года общий налет авиации воздушных сил Вооруженных сил Украины составляет более 6 с половиной тысяч часов. Об этом во время брифинга сказала начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, полковник Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
“В настоящее время (с начала года — ред.) общий налет авиации воздушных сил ВСУ составляет более 6,5 тыс. часов, армейской авиации сухопутных войск около 4 тыс. часов”, — сообщила она.
Кроме того, О.Гаврилюк отметила, что был увеличен также налет курсантов на учебных самолетах.
“В разы увеличено налет курсантов на учебных самолетах, организовано также выполнение упражнений полетов на боевой авиатехнике, увеличено количество боевых авиационных стрельб на общевойсковых полигонах. К подготовке инструкторского состава учебных центров привлечено иностранных специалистов”, — добавила она.
Как сообщал УНН, с начала года ВСУ провели более тысячи учебных стрельб из танков.