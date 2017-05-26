Льотчики повітряних сил ЗСУ з початку року налітали більше 6 тис. годин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. З початку року загальний наліт авіації повітряних сил Збройних сил України становить понад 6,5 тисяч годин. Про це під час брифінгу сказала начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України, полковник Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“На цей час (з початку року — ред.) загальний наліт авіації повітряних сил ЗСУ складає понад 6,5 тис годин, армійської авіації сухопутних військ близько 4 тис годин”, — повідомила вона.
Крім того, О.Гаврилюк зазначила, що було збільшено також наліт курсантів на навчальних літаках.
“У рази збільшено наліт курсантів на навчальних літаках, організовано також виконання вправ польотів на бойовій авіатехніці, збільшено кількість бойових авіаційних стрільб на загальновійськових полігонах. До підготовки інструкторського складу навчальних центрів залучено іноземних фахівців”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, з початку року ЗСУ провели більше тисячі навчальних стрільб з танків.