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Лохнесское чудовище - не просто гигантский угорь: математик поделился своим исследованием

Киев • УНН

 • 5663655 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Первые свидетельства о чудовище шотландского озера Лох-Несс, как считается, появились задолго до 1933 года, но всемирная “слава” дошла до Несси именно 2 мая 1933 года, когда о нем упомянули в отчете владельцы отеля в Драмнадрочите. С тех пор Лохнесское чудовище вызывает интерес ученых и любителей всего необычного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Лохнесское чудовище - не просто гигантский угорь: математик поделился своим исследованием

Детали

Как известно, за десятки лет исследований появились сотни гипотез, пытающихся объяснить существование монстра шотландского озера, наиболее популярные из них считают, что Несси может быть: плезиозавром, тюленем, угрем, осетром.

В 2019 году профессор Нил Геммелл из Университета Отаго вместе с командой провел одно из самых масштабных исследований — тогда они взяли около 250 проб воды из озера Лох-Несс и изучили найденную в них ДНК.

Учёные идентифицировали ДНК 15 различных видов рыб и около 3 тысяч бактерий, но не нашли никаких доказательств того, что в озере обитают плезиозавры — доисторические морские рептилии, которые могли жить на Земле 66 миллионов лет назад и были родственниками Несси.

Исследователи не обнаружили свидетельств о существовании здесь крупных рыб, в частности осетров, сомов и гренландских акул. Однако ДНК свидетельствовала о том, что в озере в большом количестве есть угри. Именно тогда ученые предположили, что Несси, возможно, на самом деле был гигантским угрем около 6 метров длиной.

Проверить эту теорию решил аналитик и математик Флоу Фоксон, изучавший физику в университете Ноттингема. В своем исследовании он рассчитал вероятность того, что в озере Лох-Несс живет гигантский угорь.

Математик использовал информацию об уловах и пришел к выводу, что в озере обитают около 8000 угрей. Он рассчитал возможность найти здесь угря длиной в один метр и пришел к выводу, что она составляет всего 1 к 50 000.

Исходя из этой цифры, найти в Лох-Неси угря длиной около 6 метров, по его словам, “практически равняется нулю”. Фоксон убежден, что если Несси действительно существует, то, вероятнее всего, это не гигантский угорь, а что-то другое.

Добавим, что европейские угри обычно вырастают до 60-80 сантиметров, хотя были замечены и исключения.

По словам Фоксона, в течение нескольких поколений действительно можно ожидать угря длиной около одного метра, однако это совсем “не то чудовище”. Также ранее исследователи считали, что наблюдения Несси могут быть результатами природных пузырей или “коллективной иллюзией”.

Фоксон говорит, что появления Несси можно также объяснить “волновыми явлениями” или случайными “бродячими млекопитающими”.

Чудовище озера Лох-Несс

Чудовище озера Лох-Несс, также известное как Несси (лат. Nessitera rhombopteryx), — неопознанное таинственное животное или группа животных (криптид), чье появление якобы зафиксировано на шотландском озере Лох-Несс.

Озеро является крупнейшим по количеству воды пресноводным водоемом Великобритании. Большинство ученых считают собранные на сегодняшний день доказательства неубедительными. Главная теория видит в чудовище вид плезиозавра.

Напомним 

Ученые предположили, что Лохнесское чудовище было угрем. 

Спутник Apple снял на озере Лох-Несс неопознанный объект, которым предположительно может быть Несси - мифологическое Лохнесское чудовище.

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