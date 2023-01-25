Лохнеське чудовисько – не просто гігантський вугор: математик поділився своїм дослідженням

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Як відомо, за десятки років досліджень з’явилися сотні гіпотез, які намагаються пояснити існування монстра шотландського озера, найбільш популярні з них вважають, що Нессі може бути: плезіозавром, тюленем, вугром, осетром.

У 2019 році професор Ніл Геммелл з Університету Отаго разом із командою провів одне з наймасштабніших досліджень — тоді вони взяли близько 250 проб води з озера Лох-Несс та вивчили знайдену в них ДНК.

Вчені ідентифікували ДНК 15 різних видів риб та близько 3 тисяч бактерій, але не знайшли жодних доказів того, що в озері мешкають плезіозаври — доісторичні морські рептилії, які могли жити на Землі 66 мільйонів років тому і були родичами Нессі.

Дослідники не виявили свідчень про існування тут великих риб, зокрема осетрів, сомів і гренландських акул. Однак ДНК свідчила про те, що в озері у великій кількості є вугри. Саме тоді вчені припустили, що Нессі, можливо, насправді був гігантським вугром близько 6 метрів завдовжки.

Перевірити цю теорію вирішив аналітик і математик Флоу Фоксон, який вивчав фізику в університеті Ноттінгем. У своєму дослідженні він розрахував ймовірність того, що в озері Лох-Несс живе гігантський вугор.

Математик використав інформацію про улови і дійшов висновку, що в озері мешкають близько 8000 вугрів. Він розрахував можливість знайти тут вугра довжиною в один метр і дійшов висновку, що вона становить всього 1 до 50 000.

Виходячи з цієї цифри, знайти в Лох-Несі вугра довжиною близько 6 метрів, за його словами, “практично дорівнює нулю”. Фоксон переконаний, що якщо Нессі дійсно існує, то, найімовірніше, це не гігантський вугор, а щось інше.

Додамо, що європейські вугри зазвичай виростають до 60-80 сантиметрів, хоча були помічені і винятки.

За словами Фоксона, протягом кількох поколінь справді можна очікувати вугра завдовжки близько одного метра, проте це зовсім “не те чудовисько”. Також раніше дослідники вважали, що спостереження Нессі можуть бути результатами природних бульбашок або “колективною ілюзією”.

Фоксон каже, що появи Нессі можна також пояснити “хвильовими явищами” або випадковими “бродячими ссавцями”.

Чудовисько озера Лох-Несс

Чудовисько озера Лох-Несс, також відоме як Нессі (лат. Nessitera rhombopteryx), — нерозпізнана таємнича тварина чи група тварин (криптид), чию появу нібито зафіксовано на шотландському озері Лох-Несс.

Озеро є найбільшою за кількістю води прісноводною водоймою Великої Британії. Більшість науковців вважають зібрані на сьогодні докази непереконливими. Головна теорія вбачає у чудовиську вид плезіозавра.

Нагадаємо

Учені припустили, що Лохнеське чудовисько було вугрем.

Супутник Apple зняв на озері Лох-Несс неопізнаний об'єкт, яким імовірно може бути Нессі - міфологічне Лохнеське чудовисько.