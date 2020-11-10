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Литва закупит у США боевые вертолеты Black Hawk

Литва закупит у США боевые вертолеты Black Hawk

Киев  •  УНН

 • 27374 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Литва из-за российско-украинского конфликта обеспокоена за свою безопасность и увеличивает военные силы и планирует закупить у США боевые вертолеты Black Hawk. Первые поставки запланированы на конец 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Литвы, информирует УНН.

"Вооруженные силы Литвы приобретут четыре вертолета UH-60M Black Hawk с дополнительным оборудованием, запчастями и пакетом учебной, ремонтной и материально-технической поддержки. В течение следующих пяти лет Литва заплатит 181 млн евро (213 млн долларов) правительству США за приобретение. Правительство США дополнительно предоставляет поддержку проекту в размере 25 млн евро (30 млн долларов). Литва также получила одобрение от Конгресса США на закупку в будущем еще двух вертолетов, при необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая партия Black Hawk может быть доставлена ​​в Литву в конце 2024 года, когда вооруженные силы Литвы будут иметь полностью обученный персонал (в том числе пилоты и специалисты по наземной поддержке).

Указывается, что Литва, которая граничит с Калининградской областью России, обеспокоена за свою безопасность на фоне постоянного конфликта на востоке Украины. Правительство в Вильнюсе наращивает боевую мощь. В числе прочего, запланирована модернизация вертолетного парка Литвы.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал оборонительное соглашение с США.

Lithuania will acquire four new UH-60M Black Hawks from the US Government. The full package contract between Lithuania & US will be signed later this week. MORE https://t.co/gLVL6ZBor4 #StrongTogether pic.twitter.com/HqYcW8K8QE

- Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) November 10, 2020

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