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Литва закупить у США бойові вертольоти Black Hawk

Литва закупить у США бойові вертольоти Black Hawk

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Литва через російсько-український конфлікт стурбована за свою безпеку і нарощує військові сили й планує закупити у США бойові вертольоти Black Hawk. Перші поставки заплановані на кінець 2024 року. Про це повідомляє пресслужба міноборони Литви, інформує УНН.

"Збройні сили Литви придбають чотири вертольоти UH-60M Black Hawk з додатковим обладнанням, запчастинами та пакетом навчальної, ремонтної та матеріально-технічної підтримки. Протягом наступних п’яти років Литва заплатить 181 млн євро (213 мільйонів доларів) уряду США за придбання. Уряд США додатково надає підтримку проекту у розмірі 25 млн євро (30 млн доларів). Литва також отримала схвалення від Конгресу США на закупівлю у майбутньому ще двох вертольотів, за необхідності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша партія Black Hawk може бути доставлена ​​до Литви наприкінці 2024 року, коли збройні сили Литви матимуть повністю навчений персонал (зокрема пілоти та спеціалісти з наземної підтримки).

Вказується, що Литва, яка межує з Калінінградською областю Росії, стурбована за свою безпеку на тлі постійного конфлікту на сході України. Уряд у Вільнюсі нарощує бойову міць. У числі іншого, запланована модернізація вертолітного парку Литви.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Польщі Анджей Дуда ратифікував оборонну угоду зі США.

Lithuania will acquire four new UH-60M Black Hawks from the US Government. The full package contract between Lithuania &US will be signed later this week. MOREhttps://t.co/gLVL6ZBor4 #StrongTogether pic.twitter.com/HqYcW8K8QE

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) November 10, 2020

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