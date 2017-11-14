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Литва потребует конфискации незаконно ввезенных в Украину авто

Литва потребует конфискации незаконно ввезенных в Украину авто

Киев  •  УНН

 • 10473 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Таможенный департамент Литвы отчитался о первых результатах проверок законности экспорта авто с литовскими номерами в Украине. Об этом пишет литовское издание Verslo žinios ("Деловые знания"), передает УНН.

Согласно отчету таможенного департамента Литвы, более 59 тыс. автомобилей были вывезены из Литвы в Украину в обход существующих законодательных норм, то есть с грубыми нарушениями таможенных правил.

Как отмечают эксперты, такое признание может серьезно ударить по так называемым владельцам авто на литовских номерах, которые провезли их в качестве сотрудника компании.

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Владельцы или акционеры таких литовских фирм могут быть обвинены сразу по трем статьям литовского уголовного кодекса. Это растрата средств предприятия, неуплата налогов и массовый наем нелегальных работников на работу (ведь по документам, украинские "владельцы" литовских авто - это водители таких компаний).

В украинских владельцев таких автомобилей на литовских номерах, которые ввезены на территорию страны с помощью замеченных в мошенничестве компаний, будут проблемы. Так, при пересечении границы Украины с одной из европейских государств такое авто может быть конфисковано. Или если украинская власть получит данные о таких незаконных авто, она сама сможет выявлять, задерживать и конфисковывать данные автомобили.

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