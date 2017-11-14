Литва вимагатиме конфіскації незаконно ввезених в Україну авто

Згідно звіту митного департаменту Литви, понад 59 тис. автомобілів були вивезені з Литви в Україну в обхід існуючих законодавчих норм, тобто з грубими порушеннями митних правил.

Як зазначають експерти, таке визнання може серйозно вдарити по так званих власниках авто на литовських номерах, які завезли їх в якості співробітника компанії.

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Власники чи акціонери таких литовських фірм можуть бути звинувачені одразу за трьома статтями литовського кримінального кодексу. Це розтрата коштів підприємства, несплата податків та масовий найм нелегальних працівників на роботу (адже за документами, українські "власники" литовських авто - це водії таких компаній).

Українські власники таких автомобілів на литовських номерах, які завезені на територію країни за допомогою помічених у шахрайстві компаній, матимуть проблеми. Так, при перетині кордону України з однією з європейських держав таке авто може бути конфісковане. Або якщо українська влада отримає дані про такі незаконні авто, вона сама зможе виявляти, затримувати та конфісковувати дані автомобілі.