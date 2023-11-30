Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте призвала ограничить права Москвы и Минска в Интерполе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Литвы, передает УНН.

Детали

Свое предложение министр объявила во время встречи с генсеком Интерпола Юргеном Штоком на 91-й Генеральной Ассамблее Интерпола в Вене.

Глава МВД Литвы подчеркнула, что Интерпол должен сделать все, чтобы недемократические государства, такие как Россия или Беларусь, не использовали членство для достижение своих политических целей.

Международное сообщество не может мириться со злоупотреблениями каналом Интерпола, преследованием граждан как своей, так и других стран в политических целях заявила она.

Литовская чиновница подчеркнула, что Россия и Беларусь постоянно ищут пути навязывания своей политической воли.

Эта Генеральная Ассамблея не исключение, и это хорошо иллюстрируют проекты резолюций, предложенные этими странами. Мы должны гарантировать, что никаких предложений такого рода не будет принято отметила она.

Также Билотайте выразила благодарность руководству Интерпола за принципиальную позицию и защиту литовским судьям, прокурорам и другим должностным лицам, участвовавшим в расследовании российских преступлений против граждан Литвы.

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