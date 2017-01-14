Литва построит забор на границе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Вильнюс построит забор для усиления пограничного контроля с Калининградской областью, которая входит в состав России, сообщает УНН со ссылкой на Lietuvos Žinios.
По словам главы МВД Литвы Еймутиса Мисюнаса, на эти цели в 2017 году из бюджета страны планируется выделить почти 3,6 млн евро. Наряду с заградительными сооружениями установят современную систему наблюдения за безопасностью границы. Средства на ее создание будут перечислены в следующем году.
"До сих пор госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и контрольной полосой шириной до 13 метров", - говорится в сообщении.
В 2016 году Эстония стала устанавливать на переходах на границе с РФ камеры наблюдения, подобные тем, которые размещены на литовско-белорусской границе.