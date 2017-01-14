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Литва побудує паркан на кордоні з Росією

Литва побудує паркан на кордоні з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Вільнюс побудує паркан для посилення прикордонного контролю з Калінінградською областю, що входить до складу Росії, повідомляє УНН з посиланнням на Lietuvos Žinios.

За словами глави МВС Литви Еймутиса Місюнаса, на ці цілі в 2017 році з бюджету країни планується виділити майже 3,6 млн євро. Поряд з загороджувальними спорудами встановлять сучасну систему спостереження за безпекою кордону. Кошти на її створення будуть перераховані в наступному році.

“Досі держкордон Литви і Калінінградської області позначався тільки спеціальними знаками і контрольною смугою шириною до 13 метрів”, — йдеться в повідомленні.

У 2016 році Естонія почала встановлювати на переходах на кордоні з РФ камери спостереження, подібні тим, що розміщені на литовсько-білоруському кордоні.

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