Литва побудує паркан на кордоні з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Вільнюс побудує паркан для посилення прикордонного контролю з Калінінградською областю, що входить до складу Росії, повідомляє УНН з посиланнням на Lietuvos Žinios.
За словами глави МВС Литви Еймутиса Місюнаса, на ці цілі в 2017 році з бюджету країни планується виділити майже 3,6 млн євро. Поряд з загороджувальними спорудами встановлять сучасну систему спостереження за безпекою кордону. Кошти на її створення будуть перераховані в наступному році.
“Досі держкордон Литви і Калінінградської області позначався тільки спеціальними знаками і контрольною смугою шириною до 13 метрів”, — йдеться в повідомленні.
У 2016 році Естонія почала встановлювати на переходах на кордоні з РФ камери спостереження, подібні тим, що розміщені на литовсько-білоруському кордоні.