Литовцам с двойным гражданством рф или белоруссии могут запретить службу в армии

Министр обороны Литвы и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны зарегистрировали законопроект, который предусматривает освобождение от службы в литовских вооруженных силах лиц с российским и белорусским гражданством. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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Отмечается, что согласно инициативе, литовцы, имеющие гражданство россии или беларуси, не будут допускаться к профессиональной военной службе, к службе в Добровольческих силах, а также к другим формам добровольной и обязательной военной службы.

При этом если литовец, который служит в армии, получит гражданство россии или беларуси, он будет уволен со службы.

По словам министра обороны Кащюнаса, существует риск безопасности информации, связанной с деятельностью системы обороны, к которой есть доступ у таких лиц.

Кроме того, из-за возможных связей с рф или беларусью такой персонал может по собственной инициативе осуществлять деструктивную деятельность против Литвы.

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