Ситуация на деоккупированных территориях Луганщины остается напряженной из-за постоянных обстрелов. Враг ежедневно ведет обстрелы, со средней частотой более 100 атак в сутки, особенно активно подвергаются атакам Макеевка, Стельмаховка, Белогоровка, Невское и Куземовка.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор в эфире на канале "Первый", передает корреспондент УНН.

Враг не прекращает свои атаки, но последний день было несколько "тише", чем обычно. Они постоянно атакуют, более 100 раз в сутки обстреливает населенные деоккупированные пункты. Под обстрелами постоянно находятся: Макеевка, Стельмаховка, Белогоровка, Невское и Куземовка - говорит Лисогор.

Он рассказывает, что ситуация тяжелая для людей, которые находятся под постоянными обстрелами в деоккупированной части Луганщины. На данный момент, 46 человек остаются в прифронтовых деоккупированных селах.

Вчера туда доставили все средства к существованию: лекарства, продуктовые наборы и заказанное местными жителями топливо - добавил Лисогор.

Напомним,

По данным Генштаба за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Активно враг атаковал на Покровском направлении и Торецком направлении. Силы обороны продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в частности, поразив 16 районов сосредоточения личного состава врага.