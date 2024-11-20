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Лишение госнаград предателей Украины: Зеленский подписал закон

Лишение госнаград предателей Украины: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

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Президент Украины подписал закон, позволяющий лишать государственных наград за пропаганду государства-агрессора. Лишение наград будет происходить по решению СНБО и указу Президента, а не только по приговору суда.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора, передает УНН.

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке закона.

Детали

Документом предлагается лишать государственных наград лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Согласно действующему законодательству, лишить государственных наград пока возможно только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление.

Документ предлагает, что лишение государственных наград может происходить не только обвинительным приговором суда, но и на основании решения СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенным в действие указом Президента.

"Лицо, лишенное государственных наград, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных государственными наградами Украины. Государственные награды и соответствующие документы о награждении, принадлежавшие лицу, лишенному государственных наград, подлежат возврату в течение 30 дней постоянно действующему вспомогательному органу, образованному Президентом Украины", - говорится в документе.

Многие соратники беглого президента Януковича, а также политики от запрещенных пророссийских партий до сих пор имеют государственные награды.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
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