Лишение госнаград предателей Украины: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон, позволяющий лишать государственных наград за пропаганду государства-агрессора. Лишение наград будет происходить по решению СНБО и указу Президента, а не только по приговору суда.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора, передает УНН.
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке закона.
Детали
Документом предлагается лишать государственных наград лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.
Согласно действующему законодательству, лишить государственных наград пока возможно только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление.
Документ предлагает, что лишение государственных наград может происходить не только обвинительным приговором суда, но и на основании решения СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенным в действие указом Президента.
"Лицо, лишенное государственных наград, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных государственными наградами Украины. Государственные награды и соответствующие документы о награждении, принадлежавшие лицу, лишенному государственных наград, подлежат возврату в течение 30 дней постоянно действующему вспомогательному органу, образованному Президентом Украины", - говорится в документе.
Многие соратники беглого президента Януковича, а также политики от запрещенных пророссийских партий до сих пор имеют государственные награды.