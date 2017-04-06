Только пророссийские партии не поддержали "безвиз" для Украины - П.Порошенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49076 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104468 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160654 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118446 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117691 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113175 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154761 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Только пророссийские партии не поддержали "безвиз" для Украины - П.Порошенко

Только пророссийские партии не поддержали "безвиз" для Украины - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 13370 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Только пророссийские партии не поддержали Украину во время голосования за предоставление гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евроcоюза. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в официальном обращении по решению Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, передает УНН.

"Европейский парламент проголосовал за предоставление гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евроcоюза. Мощную поддержку в этом вопросе нам предоставила подавляющее большинство политических сил, кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий. Пятьсот двадцать один депутат твердо выразил свою полную поддержку Украины", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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