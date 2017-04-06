Только пророссийские партии не поддержали "безвиз" для Украины - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Только пророссийские партии не поддержали Украину во время голосования за предоставление гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евроcоюза. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в официальном обращении по решению Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, передает УНН.
"Европейский парламент проголосовал за предоставление гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евроcоюза. Мощную поддержку в этом вопросе нам предоставила подавляющее большинство политических сил, кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий. Пятьсот двадцать один депутат твердо выразил свою полную поддержку Украины", - отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.