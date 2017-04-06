Только пророссийские партии не поддержали "безвиз" для Украины - П.Порошенко

"Европейский парламент проголосовал за предоставление гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евроcоюза. Мощную поддержку в этом вопросе нам предоставила подавляющее большинство политических сил, кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий. Пятьсот двадцать один депутат твердо выразил свою полную поддержку Украины", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.