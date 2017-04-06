Лише проросійські партії не підтримали "безвіз" для України – П.Порошенко

“Європейський парламент проголосував за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн Євроcоюзу. Потужну підтримку у цьому питанні нам надала переважна більшість політичних сил, окрім маргінальних проросійських, пропутінських партій. П’ятсот двадцять один депутат твердо висловив свою цілковиту підтримку України”, — зазначив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.