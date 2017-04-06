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Лише проросійські партії не підтримали "безвіз" для України – П.Порошенко

Київ • УНН

 • 13376 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Лише проросійські партії не підтримали Україну під час голосування за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн Євроcоюзу. Про це Президент України Петро Порошенко заявив у офіційному зверненні щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України, передає УНН.

“Європейський парламент проголосував за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн Євроcоюзу. Потужну підтримку у цьому питанні нам надала переважна більшість політичних сил, окрім маргінальних проросійських, пропутінських партій. П’ятсот двадцять один депутат твердо висловив свою цілковиту підтримку України”, — зазначив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

Українські Національні Новини

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