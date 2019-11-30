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Лишь 5 осужденных в Греции украинских моряков хотят отбывать наказание на родине

Лишь 5 осужденных в Греции украинских моряков хотят отбывать наказание на родине

Киев  •  УНН

 • 20885 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лишь 5 из более 100 осужденных в Греции украинских моряков хотят отбывать наказание на родине. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Только 5 осужденных заявили такое желание (воспользоваться правом перевода для отбывания наказания в Украине - ред.)", - сообщил Кирилич.

Кроме того, он рассказал о том, как дипломаты помогают осужденным в Греции украинским морякам.

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"Мы провели серию переговоров с Генеральным прокурором Греции, в Министерстве юстиции, прокурорами Пирея, с руководством тюрем, консул в 2019-м более 100 раз посещал осужденных в учреждениях содержания и во время судебных заседаний. Пути решения этой проблемы - это прекратить совершать правонарушения, а для осужденных - воспользоваться правом перевода для отбывания наказания в Украине, апелляционный пересмотр дела (двух украинцев оправдано и освобождено), а для этого адвокатам необходимо подготовить сильную доказательную базу, а также принять договор о разрешении освобожденным досрочно вернуться в Украину (около 30 человек освобождены)", - отметил он и добавил, что "МИД совместно с Минюстом подготовили такой договор, греческая сторона его принципиально согласовала, работаем над вопросом подписания".

Дипломат также отметил, что в ближайшее время планируют провести широкоформатные переговоры в Афинах с участием также и представителей правоохранительных органов Украины.

Как сообщал УНН, в Греции сняли обвинения с двух украинских моряков.

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