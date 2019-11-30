Лише 5 засуджених у Греції українських моряків хочуть відбувати покарання на Батьківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лише 5 з понад 100 засуджених у Греції українських моряків хочуть відбувати покарання на Батьківщині. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Лише 5 засуджених заявили таке бажання (скористатися правом переведення для відбування покарання в Україні - ред.)", - повідомив Кирилич.
Крім того, він розповів про те, як дипломати допомагають засудженим у Греції українським морякам.
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"Ми провели серію переговорів з Генеральним прокурором Греції, в Міністерстві юстиції, прокурорами Пірея, з керівництвом в‘язниць, консул 2019-го понад 100 разів відвідував засуджених в закладах тримання і під час судових засідань. Шляхи вирішення цієї проблеми - це припинити вчиняти правопорушення, а для засуджених - скористатися правом переведення для відбування покарання в Україні, апеляційний перегляд справи (двох українців оправдано і звільнено), а для цього адвокатам необхідно підготувати сильну доказову базу, а також ухвалити договір про дозвіл звільненим умовно-достроково повернутися до України (близько 30 осіб звільнено)", - зауважив він і додав, що "МЗС спільно з Мінюстом підготували такий договір, грецька сторона його принципово погодила, працюємо над питанням підписання".
Дипломат також наголосив, що найближчим часом планують провести широкоформатні переговори в Афінах за участю також і представників правоохоронних органів України.
Як повідомляв УНН, у Греції зняли звинувачення з двох українських моряків.