Линию разграничения за сутки пересекли 42,6 тыс. чел.

"Вчера фиксировалось существенное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 42,6 тыс. чел. и 5,3 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 9755 человек и 1015 транспортных средств; "Марьинка" - 10100 человек и 1570 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9005 человек и 1670 транспортных средств; "Гнутово" - 4845 человек и 1040 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8915 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/120; "Марьинка" - 100/200; "Новотроицкое" - 120/70; "Гнутово" - 30/10.

Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка" и "Майорское" пограничники Краматорского отряда зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения в размере 200 и 1600 грн . На свои предложения они получили от пограничников категорические отказы, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 14 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста и 10 грузовиков от благотворительной организации "Человек в беде". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания, средства гигиены, медикаменты, а также строительные материалы общим весом более 412 тонн.

Как сообщал УНН 25 апреля, за сутки линию разграничения пересекли 37,7 тыс. чел.