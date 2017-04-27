Лінію розмежування за добу перетнули 42,6 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), що в районі проведення АТО, перетнули 42,6 тис. осіб та 5,3 тис. транспортних засобів. Учора фіксувалося суттєве збільшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Учора фіксувалося суттєве збільшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 42,6 тис. осіб та 5,3 тис. транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.
Через КПВВ “Майорське” прослідували 9755 осіб та 1015 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 10100 осіб та 1570 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 9005 осіб та 1670 транспортних засобів; “Гнутове” — 4845 осіб та 1040 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8915 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/120; “Мар’їнка” — 100/200; “Новотроїцьке” — 120/70; “Гнутове” — 30/10.
Крім того, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Мар’їнка” та “Майорське” прикордонники Краматорського загону зафіксували два випадки, коли громадяни України намагалися “вирішити питання” про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошові винагороди у розмірі 200 та 1600 грн. На свої пропозиції вони отримали від прикордонників категоричні відмови, після чого порушників передано представникам Національної поліції в Донецькій області.
Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 14 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста та 10 вантажівок від благодійної організації “Людина в біді”. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, а також будівельні матеріали загальною вагою більше 412 тонн.
Як повідомляв УНН 25 квітня, за добу лінію розмежування перетнули 37,7 тис. осіб.