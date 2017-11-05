Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекло более 30 000 человек

Всего в КПВВ было оформлено 30,2 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6440 человек и 830 транспортных средств;

"Марьинка" - 7760 человек и 1490 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5826 человек и 1110 транспортных средств;

"Гнутово" - 3185 человек и 896 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7017осиб.

Сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/80; "Марьинка" - 50/120; "Новотроицкое" -0/30; "Гнутово" - 50/40.

Вчера в двух КПВВ военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями фискальной службы трижды зафиксировали нарушение правил перемещения товаров. В КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" среди вещей гражданина Украины и в двух автомобилях были виявилени мобильные телефоны, аксессуары к ним и медицинское оборудование на сумму почти 100 000 гривен. Все товары граждане перемещали на временно неконтролируемую территорию. Сейчас транспортные средства и товары переданы в ДФС для принятия правового решения.

А в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда и фискальной службы в гражданина Украины нашли денежные средства. Мужчина направлялся из подконтрольной боевикам территории. Во время проверки среди вещей гражданина было найдено более 50 000 гривен. Для выяснения обстоятельств и принятия правового решения средства и мужчины передано сотрудникам Нацполиции в Донецкой области.