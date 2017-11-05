Лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнуло понад 30 тисяч осіб

Загалом у КПВВ було оформлено 30,2 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 6440 осіб та 830 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 7760 осіб та 1490 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 5826 осіб та 1110 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3185 осіб та 896 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 7017осіб.

Сьогодні вранці в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 30/80; “Мар’їнка” — 50/120; “Новотроїцьке” —0/30; “Гнутове” — 50/40.

Учора у двох КПВВ військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками фіскальної служби тричі зафіксували порушення правил переміщення товарів. У КПВВ “Майорське” та “Новотроїцьке” серед речей громадянина України та у двох автомобілях були виявилені мобільні телефони, аксесуари до них та медичне обладнання на суму майже 100 тисяч гривень. Всі товари громадяни переміщували на тимчасово неконтрольовану територію. Наразі транспортні засоби та товари передано в ДФС для прийняття правового рішення.

А в КПВВ “Майорське” прикордонники Краматорського загону та фіскальної служби у громадянина України знайшли грошові кошти. Чоловік прямував з підконтрольної бойовикам території. Під час перевірки серед речей громадянина було знайдено більше 50 тисяч гривень. Для з’ясування обставин і прийняття правового рішення кошти і чоловіка передано співробітникам Нацполіції в Донецькій області.