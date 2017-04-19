Линию разграничения в зоне АТО за сутки пересекли более 34 тыс. чел
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Всего в течение суток 18 апреля через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли 34,5 тыс. чел и 4,8 тыс. транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками пассажиро-транспортный поток продолжает увеличиваться. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 34,5 тыс. чел. и 4,8 тыс. транспортных средств. Пассажиро-транспортный поток продолжает увеличиваться по сравнению с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.
Так, КПВВ "Майорское" пересекло 7630 человек и 915 транспортных средств; "Марьинка" - 8525 человек и 1515 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7520 человек и 1530 транспортных средств; "Гнутово" - 3865 человек и 860 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6925 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 150/500; "Марьинка" - 100/150; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 50/70.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Один автомобиль, перевозивший товар на временно неконтролируемую территорию с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого отряда. Транспортным средством пытались через КПВВ "Гнутово" незаконно перевезти косметические изделия на общую сумму почти 8 тыс. грн. Водитель вместе с автомобилем и грузом передан сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
Как сообщал УНН 18 апреля, утром на пункте пропуска "Марьинка" в очередях стояли 360 автомобилей.