Лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули понад 34 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Загалом протягом доби 18 квітня через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) лінію розмежування перетнули 34,5 тис. осіб та 4,8 тис. транспортних засобів. Порівняно з попередньою добою пасажиро-транспортний потік продовжує збільшуватися. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 34,5 тис. осіб та 4,8 тис. транспортних засобів. Пасажиро-транспортний потік продовжує збільшуватися у порівнянні з попередньою добою", - йдеться у повідомленні.
Так, КПВВ "Майорське" перетнуло 7630 осіб та 915 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 8525 осіб та 1515 транспортних засобів; "Новотроїцьке" – 7520 осіб та 1530 транспортних засобів; "Гнутове" – 3865 осіб та 860 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 6925 осіб.
В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 150/500; "Мар’їнка" – 100/150; "Новотроїцьке" – 30/20; "Гнутове" – 50/70.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Один автомобіль, який перевозив товар до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Донецького загону. Транспортним засобом намагалися через КПВВ "Гнутове" незаконно перевезти косметичні вироби на загальну суму майже 8 тис. грн. Водія разом з автівкою та вантажем передано співробітникам Державної фіскальної служби для прийняття правового рішення.
Як повідомляв УНН 18 квітня, зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” у чергах стояли 360 автівок.