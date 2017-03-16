Линию электропередач возле Авдеевки восстановили - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Линию электропередач вблизи Авдеевки восстановили. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Линию электропередач возле Авдеевки восстановили. До часа времени и электроэнергия будет подана в город и на Коксохим", - написал П.Жебривский.
Он также отметил, что Донецкую фильтровальную станцию будут подключать к электроснабжению завтра, 17 марта. По его словам, на сегодня запас воды в резервуарах еще есть.
"Донецкую фильтровальную станцию будем подключать к электроснабжению уже завтра. Запас воды в городских резервуарах на сегодня еще есть. Вечером, по графику, подадим воду жителям города", - сообщил глава ВГА.
Как сообщал УНН, по состоянию на 7:00 16 марта в Авдеевке отсутствует централизованное электроснабжение.