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Лінію електропередач біля Авдіївки відновили - П.Жебрівський

Лінію електропередач біля Авдіївки відновили - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 9579 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Лінію електро передач поблизу Авдіївки відновили. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Лінію електропередач біля Авдіївки відновлено. До години часу електроенергія буде подана на місто і на Коксохім”, — написав П.Жебрівський.

Він також зазначив, що Донецьку фільтрувальну станцію будуть підключати до електропостачання завтра, 17 березня. За його словами, на сьогодні запас води у резервуарах ще є.

“Донецьку фільтрувальну станцію будемо підключати до електропостачання вже завтра. Запас води у міських резервуарах на сьогодні ще є. Увечері, за графіком, подамо воду мешканцям міста”, — повідомив голова ВЦА.

Як повідомляв УНН, станом на 7 годину 16 березня в Авдіївці було відсутнє централізоване електропостачання.

Українські Національні Новини

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