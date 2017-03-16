Лінію електропередач біля Авдіївки відновили - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Лінію електро передач поблизу Авдіївки відновили. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Лінію електропередач біля Авдіївки відновлено. До години часу електроенергія буде подана на місто і на Коксохім”, — написав П.Жебрівський.
Він також зазначив, що Донецьку фільтрувальну станцію будуть підключати до електропостачання завтра, 17 березня. За його словами, на сьогодні запас води у резервуарах ще є.
“Донецьку фільтрувальну станцію будемо підключати до електропостачання вже завтра. Запас води у міських резервуарах на сьогодні ще є. Увечері, за графіком, подамо воду мешканцям міста”, — повідомив голова ВЦА.
Як повідомляв УНН, станом на 7 годину 16 березня в Авдіївці було відсутнє централізоване електропостачання.