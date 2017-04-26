Ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Коростене

Традиционно, несколько сотен горожан собрались у памятника чернобыльцам-ликвидаторам, чтобы почтить память тех, кто спас мир.

На мероприятии присутствовали руководители города, жители Коростеня, а также ликвидаторы аварии, которых в городе более 600 человек. Также большинство горожан имеют статус пострадавших вследствие аварии.

Традиционно центральной улице города прошла колонна с пожарных автомобилей и машин скорой помощи — автомобили двигались с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Напомним, 26 апреля память погибших ликвидаторов почтили в Житомире .