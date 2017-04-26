Ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Коростене
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Коростене, Житомирской обл., что является самым населенным пунктом, который находится в пострадавшей от аварии на ЧАЭС, почтили память ликвидаторов аварии, сообщает корреспондент УНН.
Традиционно, несколько сотен горожан собрались у памятника чернобыльцам-ликвидаторам, чтобы почтить память тех, кто спас мир.
На мероприятии присутствовали руководители города, жители Коростеня, а также ликвидаторы аварии, которых в городе более 600 человек. Также большинство горожан имеют статус пострадавших вследствие аварии.
Традиционно центральной улице города прошла колонна с пожарных автомобилей и машин скорой помощи — автомобили двигались с включенными световыми и звуковыми сигналами.
Напомним, 26 апреля память погибших ликвидаторов почтили в Житомире .