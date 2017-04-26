Ліквідаторів аварії на ЧАЕС вшанували у Коростені

Традиційно, кілька сотень містян зібрались біля пам’ятника чорнобильцям-ліквідаторам, аби вшанувати пам’ять тих, хто врятував світ.

На заході були присутні керівники міста, мешканці Коростеня, а також ліквідатори аварії, яких у місті більше 600 чоловік. Також більшість містян мають статус постраждалих внаслідок аварії.

Традиційно центральною вулицею міста пройшла колона із пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги — автомобілі рухались із увімкненими світловими та звуковими сигналами.

Нагадаємо, 26 квітня пам’ять загиблих ліквідаторів вшанували у Житомирі.