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Ліквідаторів аварії на ЧАЕС вшанували у Коростені

Ліквідаторів аварії на ЧАЕС вшанували у Коростені

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Коростені, Житомирської обл., що є найбільшим населеним пунктом, який знаходиться у постраждалій від аварії на ЧАЕС, вшанували пам’ять ліквідаторів аварії, повідомляє кореспондент УНН.

Традиційно, кілька сотень містян зібрались біля пам’ятника чорнобильцям-ліквідаторам, аби вшанувати пам’ять тих, хто врятував світ.

На заході були присутні керівники міста, мешканці Коростеня, а також ліквідатори аварії, яких у місті більше 600 чоловік. Також більшість містян мають статус постраждалих внаслідок аварії.

Традиційно центральною вулицею міста пройшла колона із пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги — автомобілі рухались із увімкненими світловими та звуковими сигналами.

Нагадаємо, 26 квітня пам’ять загиблих ліквідаторів вшанували у Житомирі.

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