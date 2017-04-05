Ликвидатор банка "Михайловский" задекларировал 1 млн долл. наличных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48984 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104451 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160623 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118430 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117679 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113171 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154744 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Ликвидатор банка "Михайловский" задекларировал 1 млн долл. наличных

Ликвидатор банка "Михайловский" задекларировал 1 млн долл. наличных

Киев  •  УНН

 • 19967 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Уполномоченное лицо на ликвидацию банка "Михайловский" Александр Волков указал в своей электронной декларации за 2016 три квартиры общей площадью 245,6 квадратных метров, три авто и более 1 млн долл. наличных. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Среди объектов недвижимости А.Волков задекларировал квартиру площадью 99,6 кв. м и две квартиры площадью 78,1 и 67,9 кв м. соответственно, зарегистрированные на жену Ольгу Волкову.

Также А.Волков задекларировал автомобиль KIA Carens 2007 года выпуска, Suzuki Jimny 2006 года выпуска и Volkswagen Fox 2011 выпуска, принадлежащие его сыну и дочери соответственно.

Среди своих доходов А.Волков указал зарплату полученную по основному месту работы в размере 669 тыс. 910 грн. Также, А.Волков задекларировал заработную плату жены в размере 450 тыс. 460 грн.

Среди денежных активов А.Волков задекларировал 90 тыс. 174 гривны на банковских счетах и ​​679 тыс. 772 долл. наличности.

Также, А.Волков задекларировал 110 тыс. грн и 995 евро на банковских счетах, и 407 тыс. 863 долл. наличности, принадлежащих жене Волкова.

Напомним, по данным правовой экспертизы, банк "Михайловский" был выведен с рынка необоснованно .

Во время ликвидации банка ФГВФЛ допустил массовые нарушения законодательства в отношении вкладчиков банка и его клиентов .

Активы банка "Михайловский" ФГВФЛ выставил на продажу по заниженным ценам .

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