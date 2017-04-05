Ликвидатор банка "Михайловский" задекларировал 1 млн долл. наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Уполномоченное лицо на ликвидацию банка "Михайловский" Александр Волков указал в своей электронной декларации за 2016 три квартиры общей площадью 245,6 квадратных метров, три авто и более 1 млн долл. наличных. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Среди объектов недвижимости А.Волков задекларировал квартиру площадью 99,6 кв. м и две квартиры площадью 78,1 и 67,9 кв м. соответственно, зарегистрированные на жену Ольгу Волкову.
Также А.Волков задекларировал автомобиль KIA Carens 2007 года выпуска, Suzuki Jimny 2006 года выпуска и Volkswagen Fox 2011 выпуска, принадлежащие его сыну и дочери соответственно.
Среди своих доходов А.Волков указал зарплату полученную по основному месту работы в размере 669 тыс. 910 грн. Также, А.Волков задекларировал заработную плату жены в размере 450 тыс. 460 грн.
Среди денежных активов А.Волков задекларировал 90 тыс. 174 гривны на банковских счетах и 679 тыс. 772 долл. наличности.
Также, А.Волков задекларировал 110 тыс. грн и 995 евро на банковских счетах, и 407 тыс. 863 долл. наличности, принадлежащих жене Волкова.
Напомним, по данным правовой экспертизы, банк "Михайловский" был выведен с рынка необоснованно .
Во время ликвидации банка ФГВФЛ допустил массовые нарушения законодательства в отношении вкладчиков банка и его клиентов .
Активы банка "Михайловский" ФГВФЛ выставил на продажу по заниженным ценам .