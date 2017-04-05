Ліквідатор банку “Михайлівський” задекларував 1 млн дол. готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уповноважена особа на ліквідацію банку “Михайлівський” Олександр Волков вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік три квартири загальною площею 245,6 метрів квадратних, три авто та понад 1 млн дол. готівки. Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Серед об’єктів нерухомості О.Волков задекларував квартиру площею 99,6 кв. м та дві квартири площею 78,1 та 67,9 кв м. відповідно, зареєстровані на дружину Ольгу Волкову.
Також О.Волков задекларував автомобіль KIA Carens 2007 року випуску, Suzuki Jimny 2006 року випуску та Volkswagen Fox 2011 року випуску, що належить його сину та доньці відповідно.
Серед своїх доходів О.Волков вказав зарплату отриману за основним місцем роботи у розмірі 669 тис. 910 грн. Також, О.Волков задекларував заробітну плату дружини у розмірі 450 тис. 460 грн.
Серед грошових активів О.Волков задекларував 90 тис. 174 гривні на банківських рахунках та 679 тис. 772 дол. готівки.
Також, О.Волков задекларував 110 тис. грн та 995 євро на банківських рахунках, та 407 тис. 863 дол. готівки, що належать дружині О.Волкова.
Нагадаємо, за даними правової експертизи, банк “Михайлівський” було виведено з ринку необґрунтовано.
Під час ліквідації банку ФГВФО допустив масові порушення законодавства відносно вкладників банку та його клієнтів.
Активи банку “Михайлівський” ФГВФО виставив на продаж за заниженими цінами.