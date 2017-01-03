Лечебное учреждение во Львовской области передали на баланс Госпогранслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о передаче недвижимого имущества санатория в г. Немиров к сферу управления Администрации Государственной пограничной службы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
По данным ведомства, благодаря поддержке правительства решается вопрос о передаче Госпогранслужбе нескольких лечебно-оздоровительных учреждений. В частности, накануне нового года, 28 декабря Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение №1062-р КМУ о передаче недвижимого имущества в г. Немиров в сферу управления Администрации Государственной пограничной службы. Сейчас санаторий переходит на баланс и содержание пограничного ведомства. Указанное медучреждение позволит значительно усилить систему медицинского обеспечения, улучшит условия реабилитации участников АТО и расширит возможности санитарно-курортного обеспечения пограничников, членов их семей и ветеранов.
При этом, в ведомстве также сообщили, что в настоящее время продолжается строительство и оснащение госпиталя в Харькове.