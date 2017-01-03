Лікувальний заклад на Львівщині передали на баланс Держприкордонслужбі

За даними відомства, завдяки підтримці уряду вирішується питання щодо передачі Держприкордонслужбі кількох лікувально-оздоровчих закладів. Зокрема, напередодні нового року, 28 грудня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав розпорядження №1062-р КМУ про передачу нерухомого майна в смт Немирів до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби. Нині санаторій переходить на баланс та утримання прикордонного відомства. Вказаний медзаклад дасть можливість значно посилити систему медичного забезпечення, покращить умови реабілітації учасників АТО та розширить можливості санітарно-курортного забезпечення прикордонників, членів їх сімей та ветеранів.

При цьому, у відомстві також повідомили, що наразі продовжується будівництво та оснащення госпіталю в Харкові.