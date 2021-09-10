Лекарство от COVID-19 "Ремдесивир" станет доступным в аптеках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В украинских аптеках вскоре появится препарат "Ремдесивир", успешно используемый при лечении коронавирусной инфекции, сообщает УНН.
Детали
Ожидается, что Ремдесивир станет доступен в аптечной сети уже через десять дней.
Ранее этот препарат, который утвержден в протоколах лечения больных COVID-19, закупался только за бюджетные средства для инфекционных больниц и был доступен только для пациентов стационаров. Теперь им смогут воспользоваться и больные коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении.
Справка
Ремдесивир - разработка Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний США и американской компании Gilead Sciences. Выпущенный в 2015 году для борьбы с вирусом Эбола и Марбург. Через некоторое время показал эффективность в отношении других РНК-вирусов, в т.ч. из группы коронавирусов.