Ліки від COVID-19 “Ремдесивір” стануть доступними в аптеках
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В українських аптеках невдовзі з’явиться препарат "Ремдесивір", що успішно використовується при лікуванні коронавірусної інфекції, повідомляє УНН.
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Очікується, що Ремдесивір стане доступний в аптечній мережі вже за десять днів.
Раніше цей препарат, який затверджений в протоколах лікування хворих на COVID-19, закуповувався лише за бюджетні кошти для інфекційних лікарень і був доступний лише для пацієнтів стаціонарів. Тепер ним зможуть скористатися і хворі на коронавірус, які перебувають на амбулаторному лікуванні.
Довідково
Ремдесивір — розробка Медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань США і американської компанії Gilead Sciences. Випущений в 2015 році для боротьби з вірусом Ебола і Марбург. Через деякий час показав ефективність щодо інших РНК-вірусів, в т.ч. з групи коронавірусів.