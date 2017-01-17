Лихтенштейн введет "безвиз" для украинцев сразу после ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Наследный принц Лихтенштейна Алоис Лихтенштейнский сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза. Об этом он сказал во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений", — подчеркнул Президент.
Как отметили в пресс-службе, П.Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.
Глава Украинского государства отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС, а также поддержку реформ в Украине.
Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
"Наследный принц Лихтенштейна заявил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза", — говорится в сообщении.
Напомним, Швейцария предоставит Украине безвизовый режим одновременно с Европейским союзом.