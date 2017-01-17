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Ліхтенштейн запровадить безвіз для українців одразу після ЄС

Ліхтенштейн запровадить безвіз для українців одразу після ЄС

Київ • УНН

 • 9413 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Наслідний принц Ліхтенштейну Алоїз Ліхтенштейнський повідомив, що його країна запровадить безвізовий режим для українських громадян одразу після аналогічного рішення Європейського Союзу. Про це він сказав під час зустрічі із Президентом України Петром Порошенком, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для активізації двосторонніх відносин”, — підкреслив Президент.

Як відзначили у прес-службі, П.Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну у реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН.

Глава Української держави відзначив активну участь Ліхтенштейну у подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у підтримці реформ в Україні.

Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами.

“Наслідний принц Ліхтенштейну повідомив, що його країна запровадить безвізовий режим для українських громадян одразу після аналогічного рішення Європейського Союзу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні безвізовий режим одночасно з Європейським союзом.

Українські Національні Новини

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