Врач-инфекционист о ситуации с COVID-19: Украина еще не дошла до пика и самое неприятное впереди

“Никакие прогнозы относительно этого вируса не сбывались, в том плане, что никто не смог спрогнозировать ситуацию в той или иной стране. Сейчас обсуждается вопрос о его происхождении. Если французский первооткрыватель вируса иммунодефицита человека, нобелевский лауреат заявил о том, что это искусственно созданный вирус, не биологическое оружие, а просто случайно попал в популяцию, то ВООЗ на следующий день выступает с тем, что это естественным путем произошла мутация и поэтому пандемия возникла. А это важные вещи. Потому, что если вирус естественный, то мы знаем, что вторая волна после известных пандемий всегда была сильнее, чем первая, поэтому, я боюсь”, — заявила врач-инфекционист.

Голубовская отметила, что она опасается прогнозов.

“Я опасаюсь, что мы еще не дошли до пика, и все самое неприятное у нас еще впереди. Я не хочу пугать, потому что на сегодняшний день ситуация плюс-минус контролируемая. В том числе большой базы коечной нашей, это нас спасает, потому что если вы посмотрите как в цивилизованных странах, у них там большое помещение и все люди, со всеми болезнями там сидят. Они эти вспышки разносят сами из своего очага. У нас инфекционные отделения отдельно”, — добавила она.

Напомним, в Украине летом может произойти ослабление заболеваемости COVID-19.