Лікар-інфекціоніст про ситуацію з COVID-19: Україна ще не дійшла до піку і найнеприємніше попереду

"Ніякі прогнози щодо цього вірусу не збувалися, в тому плані, що ніхто не зміг спрогнозувати ситуацію в тій чи іншій країні. Зараз обговорюється питання про його походження. Якщо французький першовідкривач вірусу імунодефіциту людини, нобелівський лауреат заявив про те, що це штучно створений вірус, не біологічна зброя, а просто випадково потрапив в популяцію, то ВООЗ на наступний день виступає з тим, що це природним шляхом сталася мутація і тому пандемія виникла. А це важливі речі. Тому, що якщо вірус природний, то ми знаємо, що друга хвиля після відомих пандемій завжди була сильнішою, ніж перша, тому, я боюся", - заявила лікар-інфекціоніст.

Голубовська зазначила, що вона побоюється прогнозів.

"Я побоююся, що ми ще не дійшли до піку, і все найнеприємніше у нас ще попереду. Я не хочу лякати, тому що на сьогоднішній день ситуація плюс-мінус контрольована. У тому числі велика база ліжкова наша, це нас рятує, тому що якщо ви подивитеся, як в цивілізованих країнах, у них там велике приміщення і всі люди, з усіма хворобами там сидять. Вони ці спалахи розносять самі зі свого вогнища. У нас інфекційні відділення окремо", - додала вона.

Нагадаємо, в Україні влітку може статися послаблення захворюваності COVID-19.