Лига Европы: УЕФА опубликовал символическую сборную тура

В символическую сборную недели вошли:

Мариано Барбоса (Вильяреал) Альберто Де ла Белла (Реал Сосьедад) Михаэль Люфтнер (Копенгаген) Марвин Бодри (Зюлте-Варегем) Петер Анкерсен (Копенгаген) Тошич (Партизан) Доминик Прокоп (Аустрия) Серхио Каналес (Реал Сосьедад) Депай (Лион) Юя Осаке (Кельн) Михал Крменчик (Виктория).

Мемфис Деппа и автор двух голов в ворота БАТЭ Юя Осаке - в Команде недели # ЛигаЕвропы href = "https://t.co/gcmgnWcBVJ"> pic.twitter.com/gcmgnWcBVJ

Напомним, футболист "Динамо" стал номинантом на звание "Игрок недели" в ЛЕ.