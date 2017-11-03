Лига Европы: УЕФА опубликовал символическую сборную тура
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. УЕФА опубликовал символическую сборную 4-го тура группового этапа Лиги Европы, передает УНН.
В символическую сборную недели вошли:
Мариано Барбоса (Вильяреал) Альберто Де ла Белла (Реал Сосьедад) Михаэль Люфтнер (Копенгаген) Марвин Бодри (Зюлте-Варегем) Петер Анкерсен (Копенгаген) Тошич (Партизан) Доминик Прокоп (Аустрия) Серхио Каналес (Реал Сосьедад) Депай (Лион) Юя Осаке (Кельн) Михал Крменчик (Виктория).
Мемфис Деппа и автор двух голов в ворота БАТЭ Юя Осаке - в Команде недели # ЛигаЕвропы href = "https://t.co/gcmgnWcBVJ"> pic.twitter.com/gcmgnWcBVJ- UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 ноября 2017 г.
Напомним, футболист "Динамо" стал номинантом на звание "Игрок недели" в ЛЕ.