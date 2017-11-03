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Ліга Європи: УЄФА опублікував символічну збірну туру

Київ • УНН

 • 11703 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. УЄФА опублікував символічну збірну 4-го туру групового етапу Ліги Європи, передає УНН

До символічної збірної тижня увійшли:

Маріано Барбоса (Вільяреал); Альберто Де ла Белла (Реал Сосьєдад); Міхаель Люфтнер (Копенгаген); Марвін Бодрі (Зюлте-Варегем); Петер Анкерсен (Копенгаген); Зоран Тошіч (Партизан); Домінік Прокоп (Аустрія); Серхіо Каналес (Реал Сосьєдад); Мемфіс Депай (Ліон); Юя Осако (Кельн); Міхал Крменчік (Вікторія).

Мемфис Депай и автор двух голов в ворота БАТЭ Юя Осако - в Команде недели #ЛигаЕвропы href="https://t.co/gcmgnWcBVJ">pic.twitter.com/gcmgnWcBVJ

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 ноября 2017 г.

Нагадаємо, футболіст "Динамо" став номінантом на звання "Гравець тижня" в ЛЄ.

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