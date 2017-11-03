Ліга Європи: УЄФА опублікував символічну збірну туру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. УЄФА опублікував символічну збірну 4-го туру групового етапу Ліги Європи, передає УНН.
До символічної збірної тижня увійшли:
Маріано Барбоса (Вільяреал); Альберто Де ла Белла (Реал Сосьєдад); Міхаель Люфтнер (Копенгаген); Марвін Бодрі (Зюлте-Варегем); Петер Анкерсен (Копенгаген); Зоран Тошіч (Партизан); Домінік Прокоп (Аустрія); Серхіо Каналес (Реал Сосьєдад); Мемфіс Депай (Ліон); Юя Осако (Кельн); Міхал Крменчік (Вікторія).
Мемфис Депай и автор двух голов в ворота БАТЭ Юя Осако - в Команде недели #ЛигаЕвропы href="https://t.co/gcmgnWcBVJ">pic.twitter.com/gcmgnWcBVJ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 ноября 2017 г.
Нагадаємо, футболіст "Динамо" став номінантом на звання "Гравець тижня" в ЛЄ.