Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Барселону" в матче соперников "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во встрече первого тура Лиги чемпионов группы Е каталонская “Барселона” принимала мюнхенскую “Баварию”, передает корреспондент УНН.
Детали
Немецкий гранд нанес три раза большего количества ударов по чужим воротам, и это сработало. На 33 минуте Томас Мюллер решился на выстрел с дальней дистанции. Игровой снаряд попал в спину защитнику каталонцев Гарсии, изменил траекторию полета и попал в сетку ворот (1: 0).
На 56 минуте Мусиала нанес мощный удар — мяч потравы в штангу, и улетел к ногам Левандовски, который удвоил преимущество. Заключительный гол также на счету Левандовски (85 мин) — 3: 0.
Заметим, что оба клуба являются конкурентами “Динамо” по квартету Е.
Справка
В 1/4 финала Лиги чемпионов 2019-20 годов “Бавария” по сумме двух матчей разгромила “Барселону” — 8: 2.