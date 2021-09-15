Ліга чемпіонів: “Баварія” розгромила “Барселону” у матчі суперників “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У зустрічі першого туру Ліги чемпіонів групи Е каталонська “Барселона” приймала мюнхенську “Баварію”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Німецький гранд завдав тричі більшої кількості ударів по чужим воротам, і це спрацювало. На 33 хвилині Томас Мюллер наважився на постріл з дальньої дистанції. Ігровий снаряд потрапив у спину захиснику каталонців Гарсії, змінив траєкторію польоту і потрапив до сітки воріт (1:0).
На 56 хвилині Мусіала завдав потужного удару — м’яч потрави у штангу, і відлетів до ніг Левандовскі, який подвоїв перевагу. Заключний гол також на рахунку Левандовскі (85 хв) — 3:0.
Зауважимо, що обидва клуби є конкурентами “Динамо” по квартету Е.
Довідка
У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2019-20 років “Баварія” за сумою двох матчів розгромила “Барселону” — 8:2.