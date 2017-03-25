Лидеры ЕС собрались в Риме для празднования 60-летия Евросоюза

Как сообщается, в саммите принимают участие лидеры 27 из 28 государств-членов ЕС, отсутствует только премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Мероприятие началось вечером накануне, 24 марта, с аудиенции лидеров ЕС у Папы Римского Франциска в Ватикане. "Вы призваны проложить путь для нового европейского гуманизма", - обратился Папа Франциск к лидерам ЕС.

Во время торжественных мероприятий в субботу ожидается, что лидеры ЕС примут политическую декларацию, в которой будут изложены намерения усиливать ЕС и намечены перспективы блока на будущее.

Как отмечается, демонстрация объединенности Европы сейчас чрезвычайно важна, поскольку на этой неделе Великобритания объявила о намерении 29 марта официально начать процедуру выхода из ЕС.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал к борьбе против популизма в Европе.