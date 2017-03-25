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Лідери ЄС зібралися у Римі для святкування 60-річчя Євросоюзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Лідери Європейського Союзу зібрались у Римі для відзначення у суботу 60-ї річниці з дня підписання Римського договору, який заклав підвалини для створення Європейської економічної спільноти, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, у саміті беруть участь лідери 27 з 28 держав-членів ЄС, відсутня лише прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Захід розпочався ввечері напередодні, 24 березня, з аудієнції лідерів ЄС у Папи Римського Франциска у Ватикані. "Ви покликані прокласти шлях для нового європейського гуманізму", - звернувся Папа Франциск до лідерів ЄС.

Під час урочистих заходів у суботу очікується, що лідери ЄС ухвалять політичну декларацію, у якій будуть викладені наміри посилювати ЄС та окреслені перспективи блоку на майбутнє.

Як зазначається, демонстрація об'єднаності Європи зараз є надзвичайно важливою, оскільки цього тижня Велика Британія оголосила про намір 29 березня офіційно розпочати процедуру щодо виходу з ЄС.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до боротьби проти популізму в Європі.

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