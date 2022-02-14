Лидеры ЕС рассматривают возможность проведения саммита по Украине на этой неделе — Financial Times
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Лидеры ЕС могут провести экстренный саммит по украинскому кризису на этой неделе в кулуарах встречи со своими африканскими коллегами, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник ЕС, на слова которого ссылается Financial Times, передает УНН.
Детали
Чиновник сказал, что Брюссель ждет результаты визита Шольца в Кремль, и "возможный" экстренный саммит в случае необходимости, когда лидеры ЕС соберутся в четверг в Брюсселе на встречу по вопросам Африки.
Представитель ЕС на условиях анонимности сказал, что Запад не может сказать, принял ли уже решение Путин уже о вторжении, но предупредил, что нападение может произойти в любой момент, отмечает издание.
Дополнение
ЕС — наряду с другими западными союзниками — пообещало ввести масштабные санкции против Москвы, если она начнет новое вторжение в Украину.
Официальные лица в Брюсселе предложили множество вариантов санкций, но лидеры 27 государств-членов должны подписать их.
Канцлер Германии Олаф Шольц является последним лидером ЕС, который посетил Украину сегодня, 14 февраля, прежде чем отправиться в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Москва, которая отрицает, что планирует вторжение, в понедельник сигнализировала о возможном ослаблении кризиса, оставив дверь открытой для диалога с Западом и заявив, что заканчивает некоторые военные учения.