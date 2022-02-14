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Лидеры ЕС рассматривают возможность проведения саммита по Украине на этой неделе — Financial Times

Лидеры ЕС рассматривают возможность проведения саммита по Украине на этой неделе — Financial Times

Киев • УНН

 • 14662 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Лидеры ЕС могут провести экстренный саммит по украинскому кризису на этой неделе в кулуарах встречи со своими африканскими коллегами, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник ЕС, на слова которого ссылается Financial Times, передает УНН.

Детали

Чиновник сказал, что Брюссель ждет результаты визита Шольца в Кремль, и "возможный" экстренный саммит в случае необходимости, когда лидеры ЕС соберутся в четверг в Брюсселе на встречу по вопросам Африки.

Представитель ЕС на условиях анонимности сказал, что Запад не может сказать, принял ли уже решение Путин уже о вторжении, но предупредил, что нападение может произойти в любой момент, отмечает издание.

Дополнение

ЕС — наряду с другими западными союзниками — пообещало ввести масштабные санкции против Москвы, если она начнет новое вторжение в Украину.

Официальные лица в Брюсселе предложили множество вариантов санкций, но лидеры 27 государств-членов должны подписать их.

Канцлер Германии Олаф Шольц является последним лидером ЕС, который посетил Украину сегодня, 14 февраля, прежде чем отправиться в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Москва, которая отрицает, что планирует вторжение, в понедельник сигнализировала о возможном ослаблении кризиса, оставив дверь открытой для диалога с Западом и заявив, что заканчивает некоторые военные учения.

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