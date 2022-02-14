Лідери ЄС розглядають можливість проведення саміту щодо України цього тижня — Financial Times
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Лідери ЄС можуть провести екстрений саміт із української кризи на цьому тижні в кулуарах зустрічі зі своїми африканськими колегами, заявив у понеділок високопосадовець ЄС, на слова якого посилається Financial Times, передає УНН.
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Чиновник сказав, що Брюссель чекає на результати візиту Шольца до Кремля, і "можливий" екстрений саміт у разі потреби, коли лідери ЄС зберуться в четвер у Брюсселі на зустріч з питань Африки.
Представник ЄС на умовах анонімності сказав, що Захід не може сказати, чи Путін уже ухвалив рішення про вторгнення, але попередив, що напад може статися будь-якої миті, зазначає видання.
Доповнення
ЄС — поряд з іншими західними союзниками — пообіцяв запровадити масштабні санкції проти Москви, якщо вона розпочне нове вторгнення в Україну.
Офіційні особи у Брюсселі запропонували безліч варіантів санкцій, але лідери 27 держав-членів мають підписати їх.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц є останнім лідером ЄС, який відвідав Україну сьогодні, 14 лютого, перш ніж вирушити до Москви на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
Москва, яка заперечує, що планує вторгнення, у понеділок сигналізувала про можливе ослаблення кризи, залишивши двері відчиненими для діалогу із Заходом і заявивши, що закінчує деякі військові навчання.