Лидера "Аль-Каиды" убили на востоке Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Один из лидеров группировки "Аль-Каида" был убит вместе с 80 людьми в ходе совместной военной операции афганской армии, разведки и сил под руководством НАТО. Об этом во вторник сообщила разведывательная служба страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Омар Хетаб, также известный как Омар Мансур, был высокопоставленным членом части группировки, убитой в Афганистане, говорится в заявлении национального управления безопасности Афганистана.
Агентство безопасности также арестовало 27 человек в ходе операции в восточноафганских провинциях Газни, Пактия и Забул, сообщило агентство, не уточнив подробности.