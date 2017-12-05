Лидера "Аль-Каиды" убили на востоке Афганистана

Омар Хетаб, также известный как Омар Мансур, был высокопоставленным членом части группировки, убитой в Афганистане, говорится в заявлении национального управления безопасности Афганистана.

Агентство безопасности также арестовало 27 человек в ходе операции в восточноафганских провинциях Газни, Пактия и Забул, сообщило агентство, не уточнив подробности.

Напомним, в Афганистане погиб командир спецназа "Талибана".