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Лідера "Аль-Каїди" вбили на сході Афганістану

Лідера "Аль-Каїди" вбили на сході Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Один з лідерів угруповання "Аль-Каїда" був убитий разом з 80 людьми під час спільної військової операції афганської армії, розвідки і сил під керівництвом НАТО. Про це у вівторок повідомила розвідувальна служба країни, передає УНН з посиланням на Reuters.

Омар Хетаб, також відомий як Омар Мансур, був високопоставленим членом частини угруповання, убитої в Афганістані, йдеться в заяві національного управління безпеки Афганістану.

Агентство безпеки також заарештувало 27 осіб під час операції в східноафганських провінціях Газні, Пактія і Забул, повідомило агентство, не уточнивши подробиці.

Нагадаємо, в Афганістані загинув командир спецназу "Талібану".

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