Лідера "Аль-Каїди" вбили на сході Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Один з лідерів угруповання "Аль-Каїда" був убитий разом з 80 людьми під час спільної військової операції афганської армії, розвідки і сил під керівництвом НАТО. Про це у вівторок повідомила розвідувальна служба країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Омар Хетаб, також відомий як Омар Мансур, був високопоставленим членом частини угруповання, убитої в Афганістані, йдеться в заяві національного управління безпеки Афганістану.
Агентство безпеки також заарештувало 27 осіб під час операції в східноафганських провінціях Газні, Пактія і Забул, повідомило агентство, не уточнивши подробиці.
Нагадаємо, в Афганістані загинув командир спецназу "Талібану".