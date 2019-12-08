Лидер Западной конференции НХЛ потерпел второе поражение подряд

В “Лифс” по две шайбы забросили Остонов Мэтьюз и Зак Хаймен, еще одной шайбой отметился Спецца, Митчелл Марнер сделал две передачи, а Фредерик Андерсен отбил 26 бросков. У соперников отличились только Барбашев и Перрон — 5:2.

Примечательно, что после прихода на тренерский мостик Шелдона Кифа “Торонто” одержал пять побед в восьми матчах, и занимает 10 место на Востоке (32 очка).

Добавим, что для “Блюз” это поражение стало вторым подряд — 42 балла и лидерство на Востоке.